ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio. “E’ una manovra espansiva che accompagna la ripresa”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita – aggiunge – sempre di più si verifica che dal problema del debito pubblico, alle prestazioni sociali inadeguate, si esce attraverso la crescita”.

Sulle tasse “mettiamo 12 mld per ridurre la pressione fiscale e non otto come si dice in giro. 8 miliardi vanno ad un intervento mirato per ridurre le imposte sulle societa, sulle persone, sul cuneo fiscale e ci sono varie ipotesi di impiego di questi 8 mld che definiremo con il Parlamento”.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco sottolinea che “la legge di Bilancio muove lungo le linee guida tracciate dal Def, è una manovra che resta volutamente espansiva, per recuperare il prodotto perduto l’anno scorso, che cerca di avere una visione di medio periodo. Cerchiamo di guardare anche gli anni successivi, aiutando la nostra economia ad uscire dalla crisi. Il nostro obiettivo è di tornare ad un Pil pre-crisi, ed un recupero dei livelli occupazioni. Vorremmo contribuire a dare una dinamica più accentuata. Previsti a molti investimenti pubblici ed il sostegno ad investimenti privati, a ricerca e sviluppo, alla riduzione della tassazione alle imprese. Definiamo un sentiero di rientro alle misure emergenziali”.

