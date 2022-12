Manovra, Meloni “Da Bankitalia approccio critico su contanti e Pos”

"Molto si è parlato delle critiche mosse da Bankitalia alla manovra del governo", ma "a me pare che non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook per la rubrica "Gli appunti di Giorgia". sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)