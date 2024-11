Manovra, Lionti (Uil) “Il 29 in piazza anche per emergenze in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "In Sicilia le emergenze sono sempre tantissime e se ne aggiungono nuove alle vecchie, e scenderemo in piazza il 29 novembre per dire 'no' a un governo menefreghista che si volta dall'altra parte davanti alle tantissime emergenze della regione. In piena estate abbiamo affrontato un'emergenza idrica mai vista prima che ha colpito la popolazione, gli agricoltori e il settore del turismo". Così all'Italpress, Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, a margine del consiglio confederale regionale della Uil Sicilia, a Palermo, tornando sui motivi della bocciatura da parte del sindacato della legge di bilancio, contro la quale scenderanno in piazza il 29 novembre in tutta Italia. col3/gtr