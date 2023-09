Manovra, Gros-Pietro “Importante pensare alla reazione dei mercati”

TORINO (ITALPRESS) - "Vedremo i provvedimenti che verranno presi. Naturalmente i governi devono gestire e non soltanto occuparsi delle reazioni dei mercati. Non do consigli al ministro Giorgetti che ha delle risorse limitate e deve fare delle scelte che hanno sempre dei vantaggi e dei costi". Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, xb4/ads/gsl