MILANO (ITALPRESS) – Circa cinquemila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato all’Arco della pace di Milano, a “Slava Ukraini”, la manifestazione per la pace in Ucraina convocata dal Terzo Polo.

Tanti i nomi politici in piazza. Oltre ai leader di Azione Carlo Calenda e di Italia Viva Matteo Renzi, hanno partecipato il senatore del Pd Carlo Cottarelli, l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti e diversi esponenti del Pd come l’assessore di Milano Pierfrancesco Maran, il capogruppo in consiglio comunale a Milano Filippo Barberis, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (in collegamento) il senatore Alessandro Alfieri e l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, la consigliera regionale Carmela Rozza. Presenti anche parlamentari ed esponenti di Azione come Matteo Richetti, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, di Italia Viva come Elena Bonetti, Lisa Noja e Luciano Nobili. Infine il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni Marco Cappato ed altri esponenti radicali. In collegamento anche il sindaco di Leopoli Andrij Ivanovyč Sadovyj. “Se l’ideale della pace è disarmare gli ucraini è l’ideale della sottomissione – ha detto Calenda – Tutti vogliamo la pace, ma da dove deriva la pace? Dalla libertà o dall’asservimento?”. “Io li ho sentiti gli interventi dell’altra piazza” dice riferendosi alla manifestazione di Roma. “Chiedono la pace, ma come? Non si sa. Chiedono ‘Depongano le armi tutti, aggressori e aggrediti’. A parte che gli aggressori non le depongono per niente le armi, gli aggrediti che devono fare? Quando le devono deporre? Quando arrivano a Kiev?”.

“Noi siamo titolati a cantare Bella Ciao” ha esclamato infine Calenda dal palco, raccogliendo gli applausi. Al termine del discorso, durato circa venti minuti, insieme alla piazza, il leader di Azione ha intonato – con qualche stonatura e non sempre a tempo con la base – la celebre canzone della Resistenza “Bella ciao”.

