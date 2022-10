Maltempo, strade come fiumi a Trapani e Agrigento

Vigili del fuoco al lavoro per le forti piogge che hanno colpito la provincia di Trapani, causando l’esondazione dei torrenti Verderame e Baiata, maggiori criticità nelle frazioni di Salina Grande, Marausa, Rilievo e Guarrato: più di trenta gli interventi per portare al sicuro automobilisti in difficoltà, persone rifugiatesi sui tetti delle case e alunni bloccati nelle scuole allagate. Decine di interventi anche nell'Agrigentino. vbo/gsl