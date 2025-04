FIRENZE (ITALPRESS) – Intense precipitazioni nella notte con cumulati superiori ai 100 mm in Versilia con varie frane diffuse su tutto il territorio interessato. Sta intervenendo il sistema di Protezione Civile della Toscana. Al momento in provincia di Lucca oltre 1500 persone isolate. Frane a Stazzema e Gallicano.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE EUGENIO GIANI

“Noi abbiamo deciso di convocare la cabina di regia che in tarda mattinata si riunirà per deliberare quella che è una condizione immediata di emergenza, ovvero lo stato di emergenza locale. Si tratta di danni che si sono verificati in alta Versilia, soprattutto in montagna, si tratta di frane, e questo stato di emergenza locale darà le condizioni giuridiche perché i sindaci ed il Genio civile possano fare le somme urgenze”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, parlando dell’emergenza maltempo che sta toccando in Toscana in particolare il territorio dell’Alta Versilia. “Per quello che riguarda poi le coperture delle somme urgenze e dei ristori cercheremo di inserire delle indicazioni in quello che abbiamo in corso nella variazione di bilancio in Consiglio, per essere vicini ai sindaci che operano nei vari Comuni danneggiati. Finora ho segnalazioni del Comune di Stazzema e di quello di Serravezza. Comunque verso l’ora di pranzo io andrò direttamente lì a rendermi conto di quello che è accaduto” ha concluso Giani.

