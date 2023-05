Maltempo in Emilia Romagna, il recupero dei beni dalle case allagate

In Emilia Romagna prosegue l'aiuto dei Vigili del Fuoco alla popolazione colpita dal maltempo. Su un anfibio per le vie di Conselice (Ravenna) gli operatori recuperano beni per conto dei proprietari dalle case allagate e consegnano viveri porta a porta a chi è bloccato ai piani alti delle abitazioni. pc/gtr