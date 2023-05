Maltempo Emilia Romagna, impegnati tre elicotteri dell’Aeronautica

È continuato per tutta la notte l’impegno di 3 elicotteri HH-139 dell'#AeronauticaMilitare per mettere in salvo le persone rimaste isolate e recuperate grazie all’uso del verricello e degli speciali visori notturni in dotazione.



