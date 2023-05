Maltempo, criticità tra Rimini e Ancona. Vigili del Fuoco in azione

Squadre dei Vigili del fuoco impegnate da stanotte per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. Tra le zone di Cattolica e Riccione sono stati svolti oltre 40 interventi per allagamenti di scantinati e sottopassi, taglio piante pericolanti e soccorsi ad automobilisti in panne. Dal mattino vigili del fuoco al lavoro tra Ancona e Pesaro: 80 gli interventi. Nella Clip: Frana Monterenzio (Bologna) mgg/gsl