Maltempo causa frana in galleria nel Cosentino, paura ma nessun ferito

Paura sulla Statale 107 in Calabria per una frana, causata dal maltempo, all'imbocco della galleria Serra a San Giovanni in Fiore, nel cosentino. Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di veicoli. fsc/gtr/com