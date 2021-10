Maltempo, 400 interventi Vigili del fuoco in Sicilia e 180 in Calabria

Nelle ultime 24 ore per il maltempo svolti dai Vigili del fuoco 400 interventi in Sicilia e 180 in Calabria. Maggiori criticità a Catania, Siracusa, Reggio Calabria e Vibo Valentia, numerosi i soccorsi. vbo/gtr