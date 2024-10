LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il Consiglio consultivo fiscale maltese (MFAC) ha lanciato un avvertimento al governo maltese sulla necessità di prudenza fiscale e di un approccio strategico ai sussidi energetici.

Nella sua valutazione del rapporto semestrale per il 2024, le raccomandazioni del Consiglio arrivano in un momento critico poichè Malta è alle prese con le procedure per disavanzo eccessivo avviate dall’Unione Europea e in vista del discorso sul Bilancio 2025.

Nel suo rapporto, il MFAC ha ribadito la sua richiesta al governo maltese di elaborare una strategia di uscita per la sua politica di prezzi fissi dell’energia. Questa politica è costata ai contribuenti maltesi circa 320 milioni di euro all’anno. La posizione del Consiglio fa eco ad appelli simili da parte della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale.

Il MFAC ha riconosciuto che i sussidi energetici hanno contribuito a stabilizzare i costi per i consumatori, tuttavia, ha sottolineato che essi pongono una pressione significativa sulle finanze pubbliche e rischiano di peggiorare il deficit fiscale del paese. Inoltre, il consiglio ha sottolineato che l’attuale politica manca di incentivi per il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza, andando contro l’obiettivo di Malta di raggiungere la neutralità del carbonio e promuovere una transizione verde.

Il governo maltese prevede di spendere fino a 160 milioni di euro in sussidi energetici nel 2025, pari allo 0,7% del PIL. Tuttavia, il MFAC insiste sulla necessità di ulteriori riduzioni per garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]