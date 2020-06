Il primo ministro maltese Robert Abela ha confermato che l’ex ministro Chris Cardona si è dimesso da vice capo del Partito laburista. Secondo lo statuto del partito laburista, Chris Cardona rimarrà in carica fino a quando verrà scelto il suo sostituto in una conferenza generale prevista per luglio.

Quando il nome del ministro Cardona era stato fatto in tribunale durante una testimonianza riguardo al suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, il primo ministro Abela inizialmente si era limitato a suggerire che l’ex ministro avrebbe dovuto dimettersi. Ma Cardona, che ha negato le affermazioni, si è rifiutato di dimettersi e martedì il primo ministro maltese ha annunciato di aver chiesto formalmente le dimissioni di Cardona.

Dopo 24 ore, Robert Abela ha confermato che la lettera di dimissioni era arrivata mercoledì mattina.

