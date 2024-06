LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno scoperto resina di cannabis per un valore di 13 milioni di euro nascosta all’interno di forni industriali destinati alla Libia.

La scoperta ha fatto seguito a un’approfondita valutazione del rischio, che ha portato i funzionari doganali del Malta Freeport Terminal a scansionare ed esaminare un container proveniente dal Marocco e destinato a Tripoli, in Libia. Le scansioni iniziali dei sei forni a induzione all’interno del contenitore hanno rivelato sostanziali incongruenze, richiedendo ulteriori indagini. Successive scansioni hanno confermato la presenza di materiale irregolare celato all’interno dei forni. L’estrazione della droga è stata un processo complesso, durato più di due giorni. L’operazione ha coinvolto le squadre cinofile della Dogana, la squadra antidroga della Polizia e agenti del Dipartimento della Protezione Civile. Dopo aver smontato i pannelli, i funzionari hanno trovato 4.300 kg di resina di cannabis incastonati nelle parti interne dei forni a induzione. Questa quantità notevole, anche per gli standard internazionali, ha evidenziato la costruzione elaborata e ingannevole progettata per eludere il rilevamento. Questo sequestro segue un’altra significativa intercettazione della scorsa settimana, in cui i funzionari doganali hanno confiscato 50 kg di cocaina da un container arrivato dall’Ecuador destinato alla Slovenia. I magistrati inquirenti sono stati informati di entrambi i casi e sono state avviate indagini per indagare ulteriormente. (ITALPRESS).

Foto: Dogana di Malta