LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Partito Laburista ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni del Parlamento Europeo, ma i suoi festeggiamenti sono stati sommessi poiché il Partito Nazionalista ha registrato forti guadagni nell’elettorato.

Il Partito nazionalista ha affermato che il divario tra i due partiti è stato ridotto a circa 13.500 voti dai quasi 43.000 del 2019, insistendo sul fatto che ha ottenuto il miglior risultato di sempre nelle elezioni europee da quando Malta è entrata nell’UE nel 2004. Ciò significa anche che il Partito Laburista ha perso il quarto seggio su sei al Parlamento Europeo, a vantaggio del Partito Nazionalista. Il leader laburista Robert Abela ha detto che è stata una vittoria “solida”, ma gli elettori hanno inviato al partito un “messaggio importante”. Il leader nazionalista Bernard Grech ha detto che è stata la “migliore” prestazione del suo partito alle elezioni del Parlamento europeo. Grech, intervenendo alla televisione del partito, si è detto “soddisfatto” del miglior risultato mai ottenuto dal PN alle elezioni europee e ha dimostrato che la gente diffida sempre più della politica laburista e abbraccia il PN. “Il PN va avanti, con cautela e calma, perché la gente capisce che solo il PN può offrire una leadership solida”, ha detto. Secondo gli osservatori politici, la netta diminuzione del divario tra i due maggiori partiti manderebbe segnali preoccupanti al partito al governo, anche perché continuerà a far fronte alle conseguenze di diversi scandali, con l’ultimo la concessione degli ospedali statali che ha portato alla denuncia del suo ex leader, il predecessore del primo ministro Robert Abela, Joseph Muscat. Per il Partito nazionalista, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola tornerà al Parlamento europeo con un gran numero di voti, con fonti che dicono che sarebbe sulla buona strada per vincere due quote. L’affluenza alle urne alle elezioni del Parlamento europeo del 2024 è stata del 72,82% a livello nazionale. L’affluenza alle elezioni del comuni comunale è stata significativamente più bassa, pari al 59,47%.(ITALPRESS).

Foto: Net News