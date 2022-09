LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela e il presidente di Malta George Vella si sono uniti ai leader internazionali nell’esprimere vicinanza nel dolore per la morte della regina Elisabetta II. In un tweet, Robert Abela ha espresso le sue condoglianze alla famiglia reale e ha ricordato il legame speciale che la regina aveva con Malta. “Malta si unisce al resto del mondo in lutto per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Come monarca e capo del Commonwealth, era amata da tutti”. Ha anche ricordato il breve periodo che la regina aveva trascorso vivendo a Malta. “La ricorderemo sempre con affetto, specialmente vivendo qui come una giovane principessa”, ha detto Abela. Il presidente di Malta George Vella ha twittato: “A nome del governo e del popolo di Malta saluto la memoria della regina Elisabetta II. Sua Maestà lascia una forte eredità all’interno del Commonwealth. Apprezzeremo tutti il suo legame speciale con Malta”.

Malta e Gozo sono state memorabili per la regina Elisabetta e ha sempre considerato il tempo trascorso tra il 1949 e il 1951 come uno degli anni più felici della sua vita in cui avrebbe potuto vivere una vita relativamente normale. Dei 100 paesi che ha visitato durante il suo regno, ha affermato pubblicamente che Malta era uno dei suoi paesi preferiti.

Durante il suo regno, Elisabetta ha visitato Malta e Gozo diverse volte nel 1954, 1967, 1992, 2005 e 2007, quando con il principe Filippo, la la coppia ha anche celebrato il loro 60° anniversario di matrimonio a Malta. L’ultima visita della Regina all’estero è stata a Malta quando nel novembre 2015 come capo dei paesi del Commonwealth, quando il CHOGM si è tenuto a Malta. Voleva che l’ultimo paese che ha visitato fosse un paese che occupasse un posto speciale nel suo cuore. E’ anche l’unica regina di Malta, avendo servito come capo di stato di Malta tra la sua indipendenza nel 1964 e l’adozione di una costituzione repubblicana nel 1974.

