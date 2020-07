Le autorità maltesi hanno revocato lo stato di emergenza per la salute pubblica che è stato imposto il 7 marzo. Per il quarto giorno consecutivo non sono stati segnalati nuovi casi di Covid-19. Finora, Malta ha solo 15 casi attivi di COVID-19.

L’aeroporto di Malta e’ stato riaperto oggi, dopo essere stato chiuso per contenere la pandemia del COVID-19. Il primo volo è atterrato alle 9 proveniente da Vienna. Durante questa settimana ci sono 81 voli in programma che porteranno 1.300 passeggeri.

Alan Borg, CEO di Malta International Airport, ha dichiarato che “il primo volo, dopo quasi quattro mesi di attività commerciale sospesa, segna ufficialmente l’inizio della ripartenza”.

