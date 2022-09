LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Da oggi, gli uomini gay a Malta non troveranno più le porte chiuse quando cercano di donare il sangue. Il cambiamento di politica è avvenuto dopo l’acquisizione di apparecchiature avanzate per l’analisi del sangue. Questo sviluppo è stato annunciato dal vice primo ministro e ministro della sanità Chris Fearne. Così, Malta ha revocato le restrizioni sugli omosessuali sessualmente attivi che erano in vigore dagli anni ’80 nel bel mezzo dell’epidemia di Aids. Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che “questi nuovi e più equi protocolli elimineranno la discriminazione contro le persone LGBTIQ+”. Il Malta Gay Rights Movement (MGRM) ha affermato che “la decisione del governo è un altro passo avanti e verso la piena uguaglianza, esortando gli uomini gay a donare il sangue”. Il cambio di politica è stato annunciato mentre Malta sta celebrando la Pride Week. Ciò significa che da oggi chiunque abbia lo stesso partner sessuale da più di 4 mesi può donare il sangue, indipendentemente dal sesso o da quello del partner. Il Servizio nazionale di trasfusione di sangue aveva imposto un divieto a vita sulle donazioni di sangue da parte di uomini che avevano mai avuto rapporti sessuali con altri uomini. Successivamente è stato introdotto un periodo di differimento di un anno: le donazioni di sangue potevano essere effettuate da coloro che non erano stati sessualmente attivi per almeno 12 mesi. Il ministro Fearne ha spiegato che la nuova attrezzatura analizzerà il sangue a fondo.

(ITALPRESS).

