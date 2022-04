LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è pronta ad accogliere con grande entusiasmo Papa Francesco, che sarà in visita sull’isola sabato 2 e domenica 3 aprile.

Il vescovo ausiliare Joseph Galea-Curmi ha affermato che la visita del Papa è “un messaggio di speranza per le sfide che dobbiamo affrontare” e un messaggio di amore per i più vulnerabili della società. “Ci auguriamo che questa visita seminerà un seme di amore, speranza e fede che il paese potrà raccogliere in future”.

Dopo la cerimonia di arrivo all’aeroporto internazionale di Malta alle 10:00, il Papa incontrerà il Presidente di Malta George Vella a Valletta. In programma anche un incontro con il neoeletto Primo Ministro Robert Abela. Papa Francesco incontrerà anche dignitari e funzionari del governo maltese e il corpo diplomatico.

Sabato pomeriggio il Papa partirà da Valletta a bordo di un traghetto veloce che lo porterà a Gozo dove terrà un incontro di preghiera presso la Basilica del Santuario Nazionale della Beata Vergine di Tà Pinu.

Domenica mattina, dopo un incontro privato con i Gesuiti presso la Nunziatura Apostolica, il Santo Padre visiterà la Grotta di San Paolo nella Basilica di San Paolo a Rabat. Nella Grotta di San Paolo, visitata dai precedenti papi, Papa Francesco reciterà una preghiera speciale legata al tema del suo 36° viaggio apostolico, “Ci hanno mostrato una gentilezza insolita”, ispirato dall’accoglienza all’Apostolo San Paolo, quando la sua nave venne distrutta dopo aver battuto violentemente contro gli scogli, tutto l’equipaggio riuscì a raggiungere la riva e mettersi in salvo, anche grazie all’accoglienza degli abitanti nel 60 d.C.

Alle 10:15 Papa Francesco celebrerà la Messa a Floriana che includerà anche la preghiera dell’Angelus. Ben 12.000 persone sono attese alla messa.

Prima di lasciare Malta, Papa Francesco visiterà i migranti al Laboratorio della Pace a Hal Far. Papa Francesco ascolterà la testimonianza dei migranti, poi reciterà le preghiere e darà la sua benedizione. E’ stato lo stesso Papa a chiedere di incontrare i migranti durante la sua visita a Malta.

Papa Francesco sarà quindi accompagnato all’aeroporto internazionale di Malta domenica prossima verso le 17.30 dove si terrà una cerimonia di partenza prima che il Pontefice torni a Roma. La visita era originariamente prevista per il 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia globale.

(ITALPRESS).

