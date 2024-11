LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Secondo uno studio Eurostat, dal 2015 il prezzo medio di una casa nell’ Unione Europea è aumentato del 48%. L’aumento più elevato dei prezzi si è verificato in Ungheria con un incredibile aumento del 173%, mentre l’aumento più basso è stato registrato in Finlandia con appena il 5%. Malta ha registrato un aumento del 53,4% dei prezzi delle case dal 2015. L’Italia ha registrato uno dei tassi più bassi con un aumento dell’8,3%. I principali fattori che determinano l’aumento dei prezzi includono l’aumento dei costi di costruzione e dei tassi ipotecari, la riduzione dell’attività edilizia che limita l’offerta e una tendenza crescente all’acquisto di proprietà come investimenti generatori di reddito.

Anche il settore degli affitti ha registrato prezzi elevati, con un aumento medio del 18% dal 2010 al 2022 nell’UE, a causa dell’aumento degli affitti a breve termine e del ritiro di case e appartamenti dal mercato. Molti europei sono preoccupati per l’aumento dei prezzi, del costo della vita e della situazione economica generale. Secondo il sondaggio Eurobarometro del luglio 2024, queste sono state le ragioni principali che hanno motivato le persone a votare alle elezioni europee. Nel 2021, il Parlamento europeo ha esortato i paesi dell’UE a riconoscere un alloggio adeguato come diritto umano fondamentale, garantendo parità di accesso ad alloggi sicuri, igienici e affidabili dal punto di vista energetico. Nel luglio 2024, Ursula Von der Leyen è stata rieletta presidente della Commissione europea e ha sottolineato l’edilizia abitativa come una priorità chiave, annunciando la creazione di un nuovo ruolo di commissario europeo dedicato all’edilizia abitativa. Successivamente, nell’ottobre 2024, i deputati hanno discusso con la vicepresidente Margaritis Schinas della necessità di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, sollevando preoccupazioni sui senzatetto, sugli ostacoli alla proprietà di una casa per i giovani e sulla necessità di maggiori investimenti nell’edilizia sociale.(ITALPRESS).

