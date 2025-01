LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima, con l’impegno di ridurre le emissioni di gas serra del 41% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030.

L’impegno arriva dopo i dati UE che mostrano come Malta è nuovamente in testa alla classifica per gli aumenti delle emissioni di gas serra, con quasi un +9% rispetto all’anno precedente. Ciò ha reso Malta uno dei soli sette Paesi del blocco che non sono riusciti a ridurre le emissioni.

“Il governo rimane impegnato ad affrontare il cambiamento climatico promuovendo al contempo una crescita economica sostenibile e, allo stesso tempo, mantenendo la promessa di non sovraccaricare i cittadini per raggiungere questi obiettivi”, ha affermato il ministero per l’Energia e l’ambiente.

Malta vedrà una riduzione del 77% delle emissioni derivanti dalla produzione di energia rispetto al 2005, principalmente a causa del passaggio dall’olio combustibile pesante al gas e all’uso di interconnessioni elettriche con l’Europa continentale. Saranno inoltre installati impianti di accumulo di batterie su larga scala, che consentiranno di utilizzare l’energia rinnovabile di notte. Malta si è inoltre impegnata ad aumentare la quota di energia rinnovabile a circa il 25% del consumo energetico totale entro il 2030, superando così gli obiettivi precedentemente stabiliti. Il governo maltese ha sottolineato di aver appena pubblicato un invito internazionale a presentare proposte per produrre energia eolica. Il governo maltese ha riconosciuto che sono necessari maggiori sforzi nel settore dei trasporti, che rappresenta il 37% delle emissioni. Ha affermato che le persone continueranno a essere incentivate a passare ai veicoli elettrici mentre l’infrastruttura stradale verrà migliorata.

(ITALPRESS).

