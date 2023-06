LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una missione diplomatica maltese ha incontrato per la prima volta il maresciallo libico Khalifa Haftar per colloqui a Bengasi sulle sfide alla sicurezza affrontate da Malta e dalla Libia nella regione, in particolare quella della migrazione irregolare.

Durante gli incontri a Bengasi, il segretario permanente presso il Ministero degli Affari Esteri ed Europei e del Commercio Christopher Cutajar ha accolto con favore gli sviluppi sulle questioni di sicurezza a seguito delle discussioni tenute nelle riunioni della Commissione Militare Congiunta (JMC).

Il JMC 5+5 è un comitato militare composto da cinque alti ufficiali militari selezionati dal governo di accordo nazionale e altri cinque selezionati da Haftar come leader dell’esercito nazionale libico.

Durante l’incontro si è discussa anche l’estensione della cooperazione militare tra le rispettive marine e forze militari.

La delegazione maltese ha anche affrontato il tema dell’intelligence che mostra come i gruppi di trafficanti di migranti utilizzino voli charter dalla Siria per attirare i cittadini del Bangladesh in Libia, dove salgono su barche per raggiungere l’Europa. Ai migranti vengono chiesti 1.500 euro ciascuno per il trasferimento tra Damasco, in Siria, e Bengasi, in Libia, attraverso i voli operati dalla compagnia aerea siriana Cham Wings.

Le delegazioni hanno inoltre discusso del potenziale di un collegamento aereo diretto tra Bengasi e Malta. Malta già opera voli diretti per Tripoli e Misurata.

Nel frattempo, la delegazione maltese ha avuto incontri a Tripoli con il generale Abdulfatah Belug, capo delle operazioni delle forze armate libiche, l’ammiraglio Al Buni, capo della marina e l’ammiraglio Ridaa Ben Isa, capo della guardia costiera, nonchè Mohammed Said, sottosegretario al Ministero dell’Interno.

Le due delegazioni hanno esplorato nuove strade di cooperazione, in particolare il rinnovo del Memorandum d’intesa sulla migrazione firmato nel 2020, valido per un periodo di tre anni e rinnovabile automaticamente per un altro anno.

E’ stata anche discussa l’istituzione di un comitato congiunto per migliorare i contatti a livello operativo tra i diversi servizi.

