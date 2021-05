LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro del governo laburista maltese Carmelo Abela è stato convocato dalla polizia maltese per essere interrogato in relazione a una rapina fallita alla sede centrale della banca HSBC nel 2010. Ha riferito di aver risposto a tutte le domande “perchè non ho nulla da nascondere e voglio che tutta la verità sara pubblica”.

Abela è stato implicato come complice nella rapina alla HSBC del 2010 dal testimone di Stato Vince Muscat, condannato a 15 anni di carcere dopo aver ammesso di aver ucciso la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia.

L’anno scorso Muscat ha detto agli investigatori che uno dei complici della rapina aveva fornito ai rapinatori le riprese con il cellulare del percorso che dovevano fare per raggiungere la sala di controllo della banca.

Abela ha negato categoricamente le accuse e ha rifiutato di dimettersi dal Consiglio dei Ministri.

