LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Gli enti di beneficenza per il salvataggio dei migranti Sea-Eye e Alarm Phone hanno salvato circa 100 persone in mare negli ultimi giorni, dopo aver contattato i centri di coordinamento dei soccorsi delle barche in difficoltà. Tuttavia, le autorità italiane hanno ordinato alla barca Sea-Eye 4, che ha salvato 51 persone a bordo di un gommone in difficoltà il 29 maggio a seguito di una chiamata di soccorso alle 2 del mattino nella zona si salvataggio maltese, di portarle in un porto di Genova nel nord del paese, piuttosto che assegnare un porto meridionale. Daniela Klein, la dottoressa di bordo sul Sea-Eye 4 per la ONG German Doctors, ha affermato che la maggior parte delle persone salvate erano molto esauste, ipotermiche e soffrivano di mal di mare. “Ora le loro condizioni sono migliorate in modo significativo e tutti i salvati sono almeno fisicamente stabili e in condizioni relativamente buone”, ha detto. Il capo della missione Julie Schweickert ha dichiarato: “Ci aspettiamo di arrivare lì domenica – sono quasi quattro giorni trascorsi a navigare verso un porto lontano. Anche se ci sono abbastanza porti di sicurezza nel sud Italia, in grado di ricevere persone in movimento e fornire loro i servizi giusti, dobbiamo lasciare la zona di ricerca e soccorso e non possiamo rispondere a ulteriori emergenze”. Le autorità italiane assegnano ripetutamente porti con lunghi tempi di percorrenza a navi civili di salvataggio in mare. Nel frattempo, l’ONG Alarm Phone ha confermato di essere in contatto con un altro gruppo di 65 migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale. I migranti che sono fuggiti dalla Libia, dicono di essere in mare da più di 24 ore. Alarm Phone ha detto che tutte le autorità sono allertate e sollecitate per inviare un soccorso immediato senza indugio.(ITALPRESS).

Foto: Sea Eye 4