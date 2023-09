LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I principali funzionari europei in varie istituzioni dell’UE sono stati allertati di un racket della criminalità organizzata che coinvolgeva funzionari governativi maltesi e attivisti del partito laburista nell’aiutare centinaia di persone a ottenere illegalmente pagamenti di invalidità a cui non avevano diritto nei mesi e negli anni precedenti delle elezioni generali del 2022. L’eurodeputato nazionalista David Casa ha presentato il caso alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, alla vicepresidente Vera Jourovà e al presidente del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali del Parlamento europeo. L’ex deputato laburista Silvio Grixti avrebbe cospirato con ministri, assistenti e funzionari governativi di alta posizione per aiutare centinaia di persone a ottenere illegalmente sussidi di invalidità a cui non avevano diritto.

Casa ha affermato che “i fatti di questo caso sono semplicemente rivoltanti e il primo ministro Robert Abela ha dimostrato quali sono le sue priorità nella lotta alla corruzione”. Casa ha aggiunto che questa attività criminale non deve essere vista isolatamente, ma “si unisce a un elenco di casi incessanti e irrisolti di illeciti, che il pubblico maltese deve sopportare quotidianamente”. Ha aggiunto: “L’unico modo in cui ciò avrebbe potuto essere realizzato era che i servizi governativi fossero completamente dirottati e compromessi sistematicamente in modo da consentire alla frode di procedere senza dubbio”. Accusando lo sforzo criminale concertato di frodare i contribuenti e manipolare le elezioni, che è costato ai contribuenti milioni di euro, Casa ha affermato che mentre centinaia di criminali venivano silenziosamente smascherati, i pesci grossi continuavano a eludere il processo due anni dopo che il racket era stato scoperto per la prima volta.

Finora, il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato di aver preso immediatamente provvedimenti dopo aver ricevuto la notizia delle accuse. L’ex deputato laburista Grixti si è dimesso dal parlamento nel dicembre 2021 dopo essere stato interrogato dalla polizia, ma non è stato ancora accusato. Un certo numero di persone coinvolte hanno affermato di essere state indirizzate a Grixti, un medico di famiglia, da ministri del governo e dai loro assistenti, da parlamentari laburisti e persino da funzionari dell’assistenza clienti dell’Ufficio del Primo Ministro. Tuttavia, un portavoce dell’Ufficio del Primo Ministro ha smentito quest’ultima affermazione. L’ex deputato nazionalista Jason Azzopardi ha affermato che l’ufficio del primo ministro ha frodato il paese tra i 20 ei 25 milioni di euro in prestazioni sociali, rilasciando certificati medici falsi per far passare una commissione medica. Sono state pubblicate anche le email di un funzionario di “alta posizione” dell’Ufficio del Primo Ministro che avrebbero confermato il coinvolgimento dei più alti funzionari al potere.

Secondo il ministero delle Politiche sociali guidato da Michael Falzon, a circa 141 persone è stato ordinato di restituire un totale di 2,1 milioni di euro in prestazioni di assistenza per disabili gravi a cui non avevano diritto. Tuttavia, il Ministero finora ha recuperato solo 330.000 euro. Si prevede che questo valore sarà ancora di più poichè gli investigatori continuano a indagare su tutte le 761 applicazioni a cui è stato concesso il beneficio tra il 2019 e il 2022, ha affermato il ministero.

La maggioranza ha ammesso le accuse di frode e ha accettato di restituire i benefici finanziari ricevuti e la Corte ha concesso la sospensione della pena. Tuttavia, il candidato indipendente Arnold Cassola e la ONG Repubblika per lo stato di diritto hanno esortato la polizia maltese a perseguire contro i funzionari governativi e gli attivisti del partito laburista che hanno orchestrato e organizzato questa attività criminale.

foto:Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).