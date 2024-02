LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un rapporto pubblicato da Eurostat mostra come Malta si trovi in fondo alla classifica europea per quanto riguarda l’aumento della sua quota di energie rinnovabili. Secondo i dati dal 2020 sono stati fatti pochi progressi, da quando il 9,5% dell’energia di Malta era generata da fonti rinnovabili. Nel 2022 solo il 10,1% proveniva da fonti rinnovabili come l’energia solare o eolica. Ciò significa che la quota è cresciuta solo di poco più di mezzo punto percentuale in tre anni. Si tratta del tasso più basso in Europa, dietro all’Ungheria, la Repubblica Ceca e il Lussemburgo che sono tutti al 15% e anche molto al di sotto della media europea del 41%.

La stragrande maggioranza dell’energia rinnovabile generata a Malta, circa il 97,5%, è costituita da energia solare generata attraverso pannelli fotovoltaici. Malta deve affrontare una corsa contro il tempo per rafforzare i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, con l’UE che l’anno scorso ha avvertito il governo maltese che imporrà la fine dei sussidi energetici se non aumenterà presto le sue fonti di energia rinnovabile. Le autorità puntano molto sulle capacità offshore di Malta ed è stata inoltre adottata una politica nazionale per l’energia rinnovabile offshore che consentirebbe l’installazione di parchi eolici e solari galleggianti in sei zone nelle acque circostanti Malta. Una manifestazione di interesse dovrebbe essere pubblicata all’inizio di quest’anno.

