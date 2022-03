LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha svelato il suo nuovo governo poche ore prima del giuramento dei nuovi ministri e sottosegretari.

Il nuovo esecutivo è composto da 18 ministri e 4 sottosegretari parlamentari, per un totale di 22 membri escluso il primo ministro Abela. Il giuramento si è svolto nel corso di una cerimonia presieduta dal presidente di Malta George Vella al Palazzo Presidenziale a La Valletta.

Il nuovo esecutivo comprende sei nuovi politici, tutti eletti per la prima volta nelle elezioni di sabato scorso. Quattro di questi sono stati nominati sottosegretari con responsabilità in vari settori, tra cui il dialogo sociale, i consigli locali, i fondi europei, la ricerca e l’innovazione. Le tre donne elette nel Partito Laburista sabato sono state tutte incluse nel Governo.

L’Ufficio del Primo Ministro ha affermato in una dichiarazione che, come promesso durante la campagna elettorale, Abela ha selezionato un gruppo di ministri con esperienza e nuove idee. L’obiettivo principale è attuare il programma elettorale su cui è stato eletto il governo, basato sulla necessità “di una Malta migliore, con pari opportunità per tutti e una migliore qualità della vita”.

Il primo ministro Abela ha dichiarato che prenderà in considerazione altre nomine, alla luce della necessità di rafforzare la rappresentanza femminile all’interno dell’esecutivo, così come è stata rafforzata in Parlamento.

L’ex ministro della giustizia Edward Zammit Lewis e l’ex ministro della radiodiffusione pubblica Carmelo Abela sono stati esclusi dal nuovo governo. Durante la precedente legislatura, entrambi i ministri si sono trovati al centro di polemiche. Zammit Lewis è considerato un caro amico dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech, accusato di essere il movente dell’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. L’ex ministro Carmelo Abela è accusato dall’opposizione di essere implicato nell’attentato della rapina alla sede della HSBC avvenuta nel 2010, ma nega ogni addebito.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com