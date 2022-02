LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alarm Phone ha accusato le forze armate di Malta di aver ordinato a una nave mercantile di non intervenire per salvare un gruppo di migranti nella zona di ricerca e salvataggio maltese. L’Ong ha aggiunto che le forze armate stavano monitorando il gruppo di 88 migranti.

Tra loro un neonato e 27 minori non accompagnati. I migranti sono stati salvati da Ocean Viking, una nave umanitaria dell’Ong SOS Mèditerranèe.

Attualmente sono 181 migranti a bordo della nave Ocean Viking.

(ITALPRESS).

