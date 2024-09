LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le Nazioni Unite devono riformarsi per aumentare la propria efficacia. Nell’incontro di New York si è discusso di pace e sicurezza internazionale. Il mandato biennale di Malta come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza scade a dicembre. Abela ha affermato che Malta continuerà a restare ferma nel suo sostegno alle Nazioni Unite. “Non te ne vai quando noti delle imperfezioni. Raddoppi i tuoi sforzi per risolverli. “In un momento storico in cui tutti sono entusiasti del potenziale dell’intelligenza artificiale non dimentichiamo che, oltre all’intelligenza, ci sono altre due competenze umane fondamentali: l’umanità e la compassione”, ha affermato, aggiungendo che l’ONU è un’espressione di tutti e tre.

Nel suo discorso Abela ha affermato che alla fine del mandato di Malta è giunto il momento di riflettere: “Dietro ogni triste statistica c’è una triste realtà umana. E’ una vergogna per il nostro mondo che il 2024 abbia portato con sè troppe statistiche strazianti e troppe storie di miseria umana. Non dobbiamo mai perdere di vista quelle storie. Come leader, non dobbiamo mai nasconderci dietro le statistiche. Non dobbiamo dimenticare le madri di Gaza, a cui sono stati portati via i figli e le figlie, o coloro che vivono nella costante paura di perdere i propri figli nel prossimo attacco militare. Non dobbiamo dimenticare le famiglie e gli amici degli ostaggi tenuti da Hamas, che non sanno se e quando rivedranno i loro cari. Non dobbiamo dimenticare gli orfani e le vedove in Ucraina che hanno perso tutto quando la loro città è stata bombardata e rasa al suolo”, ha detto.

Abela ha dichiarato che coloro che soffrono sono stati delusi dai leader le cui azioni hanno mostrato disprezzo per i principi su cui è stata fondata l’ONU. Ha esortato i suoi colleghi a non perdere mai di vista la difficile situazione dei sudanesi che lottano per assicurarsi il cibo in un conflitto devastante e delle donne e delle ragazze in Afghanistan che vengono cancellate dalla società attraverso la promulgazione di editti repressivi e oppressivi. Ha fatto riferimento anche ai bambini in Siria e Yemen che hanno dovuto sopportare oltre un decennio di conflitto, e ai venezuelani che, a suo dire, sono stati privati ??della libertà a causa del loro fermo impegno a favore della democrazia.

“Non dobbiamo mai perdere di vista la difficile situazione degli adolescenti di Haiti che vengono privati ??dell’istruzione e reclutati da bande spietate. “E anche quando il conflitto giungerà al termine non dobbiamo mai perdere di vista le sue ramificazioni, la sofferenza che lascia dietro di sè”, ha affermato, riferendosi alle popolazioni della Bosnia-Erzegovina, dell’Iraq, della Repubblica Democratica del Congo e della Somalia – che continuano a soffrire le terribili conseguenze delle mine terrestri, molto tempo dopo la fine dei combattimenti, lasciando molte persone con ferite mortali. Le orribili esperienze di queste persone devono motivare i leader mondiali a impegnarsi maggiormente per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, ha aggiunto. Intanto, il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha criticato gli attacchi russi contro i civili in Ucraina. Intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Borg ha affermato: “Le infrastrutture critiche non devono mai essere un obiettivo. Gli ospedali non devono mai essere un bersaglio. Le scuole non devono mai essere un obiettivo militare. E soprattutto, i civili e i bambini non dovrebbero mai essere un bersaglio”. Nella sua dichiarazione Borg ha invitato la Russia a porre fine a tutte le ostilità e a ritirare le sue forze dall’intero territorio dell’Ucraina. “La comunità internazionale richiede una soluzione duratura a questo conflitto. Una pace che rispetti le frontiere, i diritti umani e la Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato.

