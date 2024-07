LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Gli ex ministri del governo laburista Chris Fearne e Edward Scicluna sono accusati di reati in merito alla concessione dei tre ospedali statali a Vitals Global Healthcare e, infine, a Steward Health care. Il tribunale ritiene che le prove raccolte siano sufficienti affinchè l’ex vice primo ministro, l’ex ministro della Sanità Chris Fearne e l’ex ministro delle Finanze, che oggi ha il ruolo di governatore della Banca centrale di Malta Edward Scicluna, insieme ad altri tredici imputati, siano processati. Sono accusati di frode superiore a cinquemila euro e di guadagno fraudolento. Anche Chris Fearne, Edward Scicluna, gli ex segretari permanenti Alfred Camilleri e Joseph Rapa e il segretario permanente Ronald Mizzi che è stato dimesso ieri, sono accusati di appropriazione indebita di fondi. Chris Fearne si era dimesso dalla carica di vice primo ministro e aveva chiesto il ritiro della sua nomina a commissario europeo. Il procedimento penale dovrebbe proseguire anche contro altri 13 avvocati, dipendenti pubblici, funzionari e una società collegata all’affare, cosa che probabilmente sarebbe potuta avvenire solo con il supporto di una “rete” di individui, ha detto la corte. Chris Fearne ha confermato che “non cercherà un altro mandato come vice leader laburista dopo che la corte ha stabilito che c’erano prove sufficienti per poterlo processare in relazione alla concessione fraudolenta degli ospedali”. In una dichiarazione pubblicata su Facebook, Fearne però ha affermato la sua innocenza e si è detto sicuro che alla fine la corte confermerà la verità. Da parte sua, il suo coimputato, il governatore della Banca Centrale di Malta, Edward Scicluna, sembra intenzionato a restare al suo posto. Il primo ministro maltese Robert Abela ha indicato, tuttavia, che Edward Scicluna “dovrebbe dimettersi dalla sua posizione di governatore della Banca Centrale di Malta”. In un’intervista al Times of Malta, Abela ha affermato che “il ruolo del governatore della banca centrale è delicato”, e pur riconoscendo l’integrità di Scicluna e “come ha sempre dato priorità all’interesse nazionale”. Scicluna era ministro delle finanze quando il governo ha negoziato in modo controverso l’accordo di privatizzazione degli ospedali Vitals nel 2015.

