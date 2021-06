LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Muluwongel Woldu, 34 anni, dall’Eritrea sarà estradata in Italia dalle autorità maltesi con l’accusa di tratta di esseri umani.

Woldu era arrivata a Malta nel 2016 fornendo una falsa identità all’Ufficio del Commissario per i Rifugiati per evitare di essere identificata dalle autorità maltesi e rientrata in Italia. Si è dichiarata colpevole di false dichiarazioni alle autorità maltesi ed è stata condannata a un anno di carcere, con sospensione di un anno.

(ITALPRESS).