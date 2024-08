LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – La comunità ucraina a Malta ha celebrato il 33° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina riunendosi a La Valletta. L’evento si è svolto nell’ambito della campagna globale “Stai con l’Ucraina – Aiutaci a difendere la nostra indipendenza” organizzata dal Congresso mondiale ucraino.

Si sono svolti diversi spettacoli con canti, balli e musica dal vivo, seguiti dai discorsi dei rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito, della Francia, del Giappone, dell’Australia e di volontari internazionali. Tutti hanno ribadito il sostegno incrollabile dei loro paesi e la continua assistenza all’Ucraina nella sua difesa dell’integrità nazionale, della sovranità e dell’indipendenza. “Oggi, il Giorno dell’Indipendenza per ogni ucraino rappresenta un simbolo della grande unità di tutti gli ucraini che stanno fianco a fianco con il popolo di tutto il mondo in difesa della pace, della giustizia, della sovranità e del diritto all’autodeterminazione!” ha detto la comunità ucraina in un comunicato dopo l’evento.

“Quest’anno, il Giorno dell’Indipendenza ucraina porta contemporaneamente tristezza e orgoglio. Tristezza per la vita perduta di coloro che facevano parte del futuro ucraino. E orgoglio per la determinazione e il coraggio del popolo ucraino nel difendere la propria libertà e il proprio futuro. Per il terzo anno consecutivo, questa festività non è più solo ucraina…” ha affermato Olena Khylko, Direttore delle politiche, Programma GLOBSEC Ucraina ed Europa dell’Est. Il 24 agosto 1991, la bandiera blu-gialla ucraina ha sventolato per la prima volta dal 1920 sul pennone del consiglio comunale di Kiev. Lo stesso giorno, la Verkhovna Rada della SSR ucraina ha adottato l’Atto di proclamazione dell’indipendenza dell’Ucraina. Fu confermato il 1° dicembre 1991 in occasione del referendum panucraino.(ITALPRESS).

Foto: Jacob Sammut