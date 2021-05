LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha lanciato il secondo round di voucher per iniettare circa 100 milioni di euro nell’economia locale mentre Malta esce gradualmente dalla pandemia.

Annunciando i dettagli della seconda tornata di voucher per i consumatori che costerà al governo 50 milioni di euro, il primo ministro maltese Robert Abela ha chiesto cautela pur riconoscendo il desiderio della gente di tornare alla normalità. “L’obiettivo finale è salvaguardare la salute delle persone, ma dobbiamo anche lottare per un’estate piena di successi”, ha affermato Abela.

Il primo ministro ha spiegato che tutti i residenti a Malta di età più di 16 anni hanno diritto a un numero di voucher per un valore totale di 100 euro. Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno riceveranno anche i voucher. 60 euro possono essere spesi nei ristoranti e 40 euro in beni e servizi.

La prima tornata ha iniettato un totale di 90 milioni di euro nell’economia maltese. Circa 25.000 aziende possono ricevere i voucher.

Intanto, le autorità sanitarie locali hanno annunciato che il numero totale di casi attivi noti ha raggiunto quota 96. Malta ha cinque casi della variante sudafricana e 27 casi della variante brasiliana. La variante britannica rappresenta il 48% dei casi.

Ad oggi sono stati registrati 30.497 casi di Covid-19 a Malta. Mentre 29.984 si sono guariti, la pandemia ha causato 417 vittime.

Le autorità sanitarie hanno somministrato oltre 453.711 dosi del vaccino contro il coronavirus con 296.548 come prima dose e 164.113 individui sono completamente vaccinati.

Nonostante il basso numero di casi positivi di COVID-19, tutti gli eventi culturali che si sarebbero dovuti organizzati fino a settembre sono stati cancellati per ordine del sovrintendente alla sanità pubblica.

