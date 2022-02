LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mentre le imminenti elezioni generali a Malta dovrebbero essere annunciate a breve, il primo ministro maltese Robert Abela ha presentato un pacchetto finanziario di 70 milioni di euro per rilanciare la crescita economica. Durante una conferenza stampa insieme al ministro delle Finanze Clyde Caruana, Abela ha annunciato che il governo maltese concederà una sovvenzione una tantum di 100 euro a tutti i lavoratori e studenti a Malta, mentre i pensionati e coloro che hanno diritto alle prestazioni sociali riceveranno una sovvenzione di 200 euro. Abela ha ribadito che si prevede che il pacchetto da 70 milioni genererà nuova attività economica, come ha dato impulso all’economia maltese l’iniziativa dei voucher durante la pandemia del coronavirus. Abela ha annunciato che il regime d’integrazione salariale sarà esteso per tutto il tempo necessario per garantire che l’economia si riprenda rapidamente dopo la pandemia. Nonostante le previsioni di disavanzo dell’11,1% l’anno scorso, secondo il ministro delle Finanze, il disavanzo dovrebbe ora scendere all’8,1%.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com