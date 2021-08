LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro e ministro della Sanità, Chris Fearne, ha annunciato che a partire da metà settembre le autorità sanitarie maltesi inizieranno a somministrare una dose aggiuntiva di richiamo alle persone più fragili e agli ospiti di case residenziali per anziani. Fearne ha aggiunto chi è completamente vaccinato trascorrerà meno tempo in quarantena in caso di contatti con pazienti affetti da coronavirus. La quarantena in questo caso sarà di 7 giorni invece di 14 e terminerà quando verrà presentato un test negativo.

Inoltre, visto il numero di vaccinazioni eseguite, non ci saranno più restrizioni. Ad oggi, infatti, sono 392.100 le persone completamente vaccinate. La sovrintendente della sanità pubblica, Charmaine Gauci, ha affermato che il 95% dei casi segnalati nell’ultima settimana è stato attribuito alla variante Delta e la maggior parte dei casi registrati a luglio erano riferibili a persone arrivati dall’estero. Il numero di casi attivi a Malta è di 1.134, 36 pazienti sono ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva. Finora i morti sono 424.

(ITALPRESS).