LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) (ITALPRESS) – Malta continua a registrare un aumento dei casi da Covid-19 e di pazienti sottoposti a cure mediche presso l’ospedale Mater Dei.

Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 415 nuovi casi, mentre 131 pazienti risultano guariti. Questo porta il numero totale di casi attivi a 3.253. Nel frattempo, crescono i ricoveri in ospedale portando il numero totale di pazienti in cura a 75. Due si trovano in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi a causa del Coronavirus. Il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia è di 626 persone. Finora a Malta sono state somministrate 1.254.115 dosi di vaccino, 349.154 delle quali sono di richiamo.

(ITALPRESS).

