LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I membri della comunità siriana a Malta hanno riferito al ministro degli Esteri Ian Borg le loro preoccupazioni per le richieste fatte in tutta Europa affinchè i migranti siriani venissero rimpatriati ora che c’è stato un cambio di regime nel loro paese.

L’Associazione di solidarietà siriana a Malta ha reso noto di aver discusso durante un incontro con il ministro le politiche europee in materia di asilo e il loro impatto sui siriani a Malta.

Malta all’inizio di questo mese si è unita a diversi altri paesi europei nel sospendere tutto il processo delle richieste di asilo per i siriani dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad.

Delle 600 richieste di asilo dell’anno scorso, 119 provenivano da cittadini siriani.

La delegazione nel suo incontro con Borg ha espresso preoccupazioni sulla prospettiva di rimpatriare i siriani nelle attuali circostanze.

Hanno sottolineato i forti legami familiari, economici e sociali che molti siriani hanno a Malta, il contributo della comunità siriana alla società maltese e quanti bambini siriani sono nati a Malta e fanno parte del tessuto sociale maltese.

La delegazione ha anche sollevato problemi sulla mancanza di documenti ufficiali per molti siriani a Malta e ha chiesto un accesso più facile attraverso la cooperazione diplomatica. Inoltre ha espresso la sua gratitudine al popolo maltese per il suo continuo supporto e ha esortato il governo a mantenere le sue “politiche aperte” nei confronti della comunità siriana.

– Foto ministero Esteri Malta –

(ITALPRESS).