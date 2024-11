LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dovrebbe visitare Malta il mese prossimo per rappresentare la Russia in una riunione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), attualmente presieduta da Malta. Ciò significa che Malta sarà il primo paese dell’Unione Europea ad ospitare Lavrov da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Quando i media russi hanno interpellato l’ambasciata maltese in Russia, hanno risposto che ogni membro dell’OSCE è invitato alle riunioni dell’organizzazione. Secondo i media russi, l’informazione è stata confermata anche dai rappresentanti ufficiali del portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. L’incontro a Malta si svolgerà dal 5 al 6 dicembre. Lavrov ha occupato questa posizione dal 2004. Negli ultimi anni ha difeso con forza l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sostenendo che il popolo ucraino aveva bisogno di essere liberato dalla “tirannia” del governo ucraino. Nonostante l’invasione, Lavrov sosteneva che la Russia non aveva attaccato l’Ucraina e che la sua missione era quella di liberare l’Ucraina dal “regime nazista”. L’anno scorso, durante un incontro dei paesi del G20 in India, vari delegati non furono impressionati dalle sue affermazioni secondo cui l’Ucraina avrebbe attaccato la Russia, e non il contrario. Lavrov, insieme al resto del gabinetto di Vladimir Putin, è soggetto alle sanzioni dell’Unione Europea in relazione all’invasione illegale. Nonostante ciò, ciò non significa che a Lavrov sia completamente vietato l’ingresso nell’UE. L’ultima volta che Lavrov ha visitato un paese dell’UE è stato un viaggio a Stoccolma per una riunione dell’OSCE nel dicembre 2021, secondo il ministero degli Esteri russo. Nel 2023, Lavrov si è recato nella Macedonia del Nord per una riunione ministeriale dell’OSCE, dopo che la Bulgaria ha dato il permesso al suo aereo di attraversare il suo spazio aereo in rotta verso Skopje. La mossa ha suscitato critiche da Kiev, con diversi paesi tra cui Ucraina, Lettonia, Estonia e Lituania che hanno scelto di boicottare l’incontro a causa della partecipazione di Lavrov.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma