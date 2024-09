LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è unita ad altri stati europei nel fornire assistenza ai paesi africani nell’affrontare l’epidemia di Mpox. L’iniziativa Team Europe, guidata dalla DG Preparazione e risposta alle emergenze sanitarie HERA, vedrà i paesi europei donare vaccini e mobilitare risorse per contribuire a rallentare la malattia. Il governo maltese ha affermato che, insieme ai paesi europei, Malta donerà circa mezzo milione di vaccini. Laurent Muschel, capo dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, è arrivato nella città di Kinshasa nel Kongo per consegnare la prima spedizione di vaccini contro il Mpox. Il Mpox, noto anche come il vaiolo delle scimmie, è un’infezione virale identificata per la prima volta nell’uomo negli anni ’70 nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), trasmessa all’uomo attraverso il contatto con animali infetti. Può verificarsi anche la trasmissione da uomo a uomo, in particolare attraverso il contatto fisico stretto con una persona infetta, compreso il contatto sessuale. Il virus Mpox ha fatto notizia dopo che l’aumento della variante Clade I, che si è diffusa in diverse regioni africane, ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiarare un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale in agosto.

