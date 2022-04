ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Stefano Tacconi è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’Ospedale di Alessandria. L’ex portiere 64enne di Avellino, Juventus e Genova, oltre che della Nazionale, si trovava venerdì sera a Tigliole, in provincia di Asti per una cena benefica nell’ambito delle ‘Giornate delle Figurinè e l’indomani mattina ha accusato un malore. Trasportato in un primo momento al Cardinal Massaia di Asti, è stato successivamente trasportato all’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

“Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia” ha scritto il figlio Andrea su instagram.

