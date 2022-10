Malnutrizione, Segreto “In Sicilia alto tasso di obesità pediatrica”

"La dieta mediterranea da sola non può bastare, anche in considerazione dell’alto tasso di obesità che colpisce la popolazione pediatrica”. Lo sottolinea Daniela Segreto, dirigente dell’Ufficio speciale della comunicazione per la salute presso la Regione Siciliana, intervenuto al convegno di Palermo sulla malnutrizione. xd8/pc/gsl