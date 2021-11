ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio di mancare nuovamente la qualificazione ai Mondiali di calcio? Di natura sono abbastanza ottimista e non avverto mai la preoccupazione, ma è pur vero che bisogna essere realisti: non ci saremmo immaginati qualche settimana fa di ritrovarci in questa vicenda. Ora servono nervi saldi, toni il più possibile propositivi: non c’è garanzia migliore di Roberto Mancini”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della Giunta nazionale al Foro Italico. “Ci sono 2-3 squadre che è preferibile evitare sulla carta, ma sulla carta andare a vincere con l’Irlanda del Nord non sembrava una cosa così complicata – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Poi abbiamo visto la Serbia che ha vinto all’ultimo minuto in Portogallo e la Croazia che ha battuto la Russia, ma questo è lo sport. La possibilità di posticipare una giornata di Serie A per concedere qualche giorno in più di preparazione? E’ una partita interna al mondo del calcio, lungi da me sollecitarla. Se il commissario tecnico farà questa richiesta, è una cosa di cui si occuperà il presidente Gravina”.

