Mafie, Emiliano: “Per combatterle assicurare i diritti alle persone”

"Per combattere la mafia bisogna soprattutto assicurare i diritti alle persone. Perché quando i diritti, in particolare quello al lavoro, non sono assicurati, le mafie giocano una partita di manipolazione del consenso ed entrano, se non nel cuore della gente, almeno nel loro bisogno". Lo ha dichiarato il pesidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto all'iniziativa di Don Angelo Cassano insieme a Libera. pc/red