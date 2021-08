Mafia, Orlando “Ricordare Cassarà e Antiochia è un modo per avere fiducia...

Commemorati, in piazza Giovanni Paolo II e presso la chiesa del SS. Salvatore a Palermo, il vice questore aggiunto Ninni Cassarà e l'agente di Polizia di Stato Roberto Antiochia, in occasione del 36° anniversario dell'uccisione per mano mafiosa. pc/mrv/red