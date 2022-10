Madre Terra – Elettrificazione dei porti per la tutela del mare

Elettrificazione dei porti, spazzamare elettrici, rinnovabili, best practice per il mare: se ne è parlato durante un convegno a Gaeta. Per il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio "serve una forte azione di tutela per la green e la blue economy". abr/mgg/gsl