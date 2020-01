LONDRA (ITALPRESS) – Madonna ha cancellato la prima data dei 15 live programmati a Londra, proprio il giorno dopo aver annullato i suoi concerti a Lisbona.

«Sono profondamente dispiaciuta di dover annullare il mio concerto in programma lunedì 27 gennaio a Londra – scrive la pop star sui social, postando una foto in cui si appoggia a un bastone – I medici mi hanno detto di riposare per alcuni giorni. Devo ascoltare il mio corpo e mettere la mia salute al primo posto. L’ultima cosa che voglio fare è deludere i miei fan o compromettere l’integrità del mio show. Come sempre, a chiunque abbia acquistato un biglietto verrà rimborsata la cifra.

Lo spettacolo di mercoledì 29 gennaio è confermato come da programma. Ancora una volta mi dispiace profondamente deludere qualcuno, grazie ancora per la comprensione”.

(ITALPRESS).