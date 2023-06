Made in Italy, Ice “Forte crescita del food in America”

"Nonostante un periodo di grosse problematiche, soprattutto come costi di esportazione logistica, c'è stata una forte resilienza del brand made in Italy" . Lo ha detto il presidente di Ice Matteo Zoppas al Summer Fancy Food Show di New York. "Nei primi 3 mesi del 2023 agrifood e vino in America crescono del 40%", aggiunge. mgg/gtr