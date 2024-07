PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuel Macron conosce il “caffè sospeso”. Salutando i rappresentanti della stampa italiana a Parigi, al termine del ricevimento organizzato all’Eliseo per la stampa estera accreditata alle Olimpiadi, alla domanda di un giornalista se conoscesse qualche parola in napoletano, Macron ha esclamato: “caffè sospeso”. Una conversazione che era iniziata all’arrivo in sala anche di Brigitte Macron che ha ricordato con la stampa italiana il suo incontro con Emmanuel avvenuto proprio, com’è noto, per una commedia di De Filippo. Brigitte e Emmanuel Macron hanno tenuto a ricordare quanto amino Napoli e l’Italia, la première dame di Francia ha sottolineato con piacere come per le Olimpiadi arriveranno a Parigi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura. Nel suo breve discorso ufficiale alla stampa estera accreditata, Macron ha invece rimarcato come i giochi di Parigi saranno “inclusivi, sostenibili”, anzi i più sostenibili della storia, e come i lavori sono stati realizzati in tempo e nel migliore dei modi.

“La cerimonia sarà unica – ha continuato Macron – per la prima volta non in uno stadio ma lungo un fiume. Un’idea che poteva sembrava pazza ma che è diventata realtà. E anche le prove al Castello di Versailles si svolgeranno in un contesto unico”. “Come quelle di Parigi di 100 anni fa, anche queste Olimpiadi saranno memorabili” – assicura il presidente francese – “e accenderanno i riflettori sul patrimonio ma anche sulla capacità della Francia di innovarsi”. Non poteva mancare un invito alla stampa di approfittare delle Olimpiadi per provare la gastronomia e il savoir faire francesi in tanti campi. “Avevamo un sogno e lo stiamo realizzando – ha concluso il presidente Macron – è il nostro contributo per un mondo migliore. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori e partecipanti, auguri a tutti”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

