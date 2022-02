ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che la situazione all’interno del Movimento sia piuttosto critica. Grillo per la sua storia e il suo ruolo richiama tutti a un forte senso di responsabilità…”. Lo afferma Vincenzo Spadafora (M5S), ex ministro dello Sport, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

“Nessuno auspica una scissione che rischierebbe di distruggere il Movimento – sottolinea Spadafora -. Luigi Di Maio sta lavorando benissimo come Ministro, e sicuramente è l’ultimo che vuole destabilizzare il governo. Per questo non voglio credere a ciò che leggo, cioè che l’obiettivo di chi guida oggi il Movimento sia proprio quello di arrivare alla scissione. Anzi, chi ha la leadership ha la responsabilità e il dovere di lavorare per l’unità”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com